МЧС отвергло предложение США помочь в Норильске

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС», — отметил он.

Сейчас на месте происшествия работают около 500 спасателей и 200 единиц техники. Помимо этого увеличено количество резервных емкостей для сбора загрязненной воды и грунта — до 13,5 тысячи.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с ЧП в Норильске. Он предложил России помощь Америки в борьбе с последствиями разлива топлива. МИД РФ поблагодарил Помпео за предложение помощи.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Резервуар для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 дал течь. В результате более 21 тысячи тонн топлива вылилось в ближайшие реки и почву. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в 200 раз. Основная причина ЧП — просадка грунта и бетонной площадки под ним.