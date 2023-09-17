Общество 17 сентября 2023, 17:01 МЧС отметило 24 года со дня основания Центра экстренной психологической помощи МЧС России: Центру экстренной психологической помощи исполнилось 24 года Пресс-служба МЧС

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Центр экстренной психологической помощи МЧС России начал работу ровно 24 года назад — 17 сентября 1999 года. О создании такой службы в ведомстве задумались после разрушительного землетрясения в Нефтегорске, когда родственникам погибших потребовалась помощь специалистов. За годы работы служба расширила штаб до 900 психологов, которые ежедневно спасают жизни и помогают россиянам справиться с кризисными ситуациями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Главный Центр экстренной психологической помощи расположен в Москве, однако у него есть восемь филиалов: в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.

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«Специалисты центра осуществляют круглосуточное телефонное (8-495-980-50-50) и интернет-консультирование населения, ориентированное на весь спектр психологических проблем», — напомнили в ведомстве.

Психологи МЧС РФ более шести тысяч раз экстренно помогали пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в России и за границей. Каждый день они отправляются с личным составом ведомства на опасные вызовы.

Пресс-служба МЧС

Сотрудники центра внесли большой вклад в работу по предупреждению чрезвычайных положений, не переставая рассказывать общественности о важности культуры безопасности, принципах первой помощи и психологической поддержки. Психологи МЧС также участвовали в написании школьной программы по ОБЖ.

Многие работники центра получили государственные награды за свою деятельность. В 2019 году президент России Владимир Путин вручил подразделению МЧС благодарность.