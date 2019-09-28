МЧС отказалось запрещать курение на балконе

Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима на самом деле не запрещает курить на балконах, заявили в ведомстве.

Курение на балконах разрешено. Главное — не создавать угрозу пожарной безопасности. Важно помнить об ответственности перед законом, осторожности, о своей безопасности и для окружающих.

В запрете курения на балконе нашли массу несостыковок Подробнее

«МЧС формирует культуру потребления табака», — рассказали в МЧС.

До этого в министерстве сообщали противоречивую информацию о нововведении. Изначально говорилось, что одобренное правительством постановление запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. А значит, россиянам должны запретить жарить там шашлыки, зажигать свечи и курить. Новые правила противопожарной безопасности должны вступить в силу 1 октября. При этом неофициально говорили, что курение все же не попадет под запрет.

Размер штрафа для физических лиц — три тысячи рублей или пять тысяч, если начался пожар. А если возгорание окажется крупным — сгорит балкон или несколько квартир — может грозить уголовная ответственность.