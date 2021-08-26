МЧС опровергло сообщения о пожаре у КПП в Сарове

Пресс-служба МЧС в четверг опровергла сообщения о пожаре у КПП в Сарове. Об этом написало РИА «Новости».

В Сети появилась информация, что лесные пожары в Нижегородской области подобрались к черте закрытого города Сарова. Кто-то даже выложил видео с места.

Пользователи соцсетей писали, что огонь вплотную подступает к КПП на въезде в город, а люди пытаются окапываться от огня. Но в МЧС эти данные опровергли. Также от спасательных служб не поступали сведения о пострадавших и погибших.

Накануне стало известно, что лесные пожары в Свердловской области дошли и до горы Волчиха. Площадь горения составила 50 гектаров. Из-за этого пришлось перекрывать участок трассы Пермь — Екатеринбург. Угроза распространения пламени на населенные пункты была оперативно снята. Однако местные жители жаловались, что находиться рядом с местом пожара было практически невозможно из-за сильного жара от огня. Дома и строения удалось сохранить, никто не пострадал.