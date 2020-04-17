МЧС: офисные ритуалы помогут работать на «удаленке»

Работать удаленно можно так же эффективно, как и в офисе. Соблюдение важных офисных ритуалов позволит повысить КПД. Нелишним будет соблюдение распорядка дня и составление списка задач.

Наладить продуктивный рабочий процесс помогут в том числе перерывы на кофе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. Дома человек двигается меньше, поэтому обязательно нужна разминка — без физической активности в условиях самоизоляции придется туго.

Домашний компьютер специалисты советуют настроить так, чтобы рабочий софт на нем не пересекался с личным. Например, можно работать под отдельным профилем или пользоваться дополнительным браузером. Так личные вкладки не наложатся на страницы, которые нужны исключительно для дела.

Хорошо, если на «удаленке» у вас есть рабочая зона. Можно не только оборудовать стол под офисный, но и одеваться так, как человек привык одеваться в обычные будни. Рабочее время нужно планировать, соблюдать распорядок дня — так повысится самодисциплина. Желательно определить для себя список конкретных задач и вычеркивать их при выполнении.

Режим самоизоляции можно сократить, если люди будут следовать рекомендациям врачей и ответственно отнесутся к временным карантинным ограничениям. Речь в том числе идет о том, что нужно оставаться дома, а в магазинах и других местах скопления людей соблюдать социальную дистанцию.