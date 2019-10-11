МЧС назвало самую частую причину пожара в жилых домах

Каждый второй пожар в России происходит из-за неисправной электропроводки. Этих случаев даже больше, чем возгораний от печного отопления.

«По статистике, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной почти в 40% случаев. В два раза меньше возгораний от печного отопления», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что сейчас в регионах проводится профилактическая операция «Отопление». Она затронет не только жилые дома, но и объекты здравоохранения, образования, социальной и коммунальной сфер, энергетики и отопительного комплекса. Эта операция проводится ежегодно, с помощью нее удается охватить около 400 тысяч человек.

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Особое внимание спасатели уделяют местам, где проживают наиболее уязвимые социальные группы населения, в том числе многодетные семьи, одинокие граждане и нуждающиеся в посторонней помощи. На безвозмездной основе в таких домах установлено почти 200 тысяч автономных пожарных извещателей.

Кроме того, в ходе операции «Отопление» ведомства оценивают, насколько юридические и должностные лица соблюдают требования пожарной безопасности. С начала проведения операции, уточнили в МЧС, было привлечено к ответственности почти две тысячи лиц.