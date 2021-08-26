МЧС назвало Дальний Восток и Алтайский край регионами с самыми частыми наводнениями

МЧС России перечислило регионы, которые затапливает чаще всего. Первым в списке стоит юг Дальнего Востока и Алтайский край. Об этом сообщил РБК.

Также в топ вошли Нижегородская, Омская и Московская области. Что касается городов, то среди крупных лидеры по затоплениям — Уссурийск, Аткарск, Благовещенск и Великий Устюг.

Эти города затапливало более семи раз за последние семь лет. В частности, Уссурийск затапливало 12 раз. Эксперты также рассчитали, что больше всего домохозяйств за последние семь лет пострадало от наводнений в Приморском крае — 26,3 тысячи, Иркутской области — 15,3 тысяч, Алтайском крае 13 тысяч.

В МЧС напомнили, что в этом году от сильных паводков снова пострадали Хабаровский и Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономные области. Предварительный ущерб оценен в 13 миллиардов рублей.

На прошлой неделе из-за мощных ливней, которые накрыли юг России, река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов. В результате вода затопила 20 домов.