МЧС назвало число получивших выплаты жителей освобожденных территорий Украины

Количество жителей освобожденных территорий Украины, получивших единовременную выплату, превысило семь тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что за месяц работы получили 7400 заявлений на получение выплат. К сегодняшнему дню более семи тысяч человек получили деньги.

«В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому», — заявили в пресс-службе МЧС.

Также там отметили, что с 28 апреля в республики Донбасса и районы Украины передали гуманитарную помощь общим весом более 500 тонн.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Российский лидер поручил правительству обеспечить выплату средств и доставить их до получателей.