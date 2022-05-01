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    01 мая 2022, 12:45

    МЧС назвало число получивших выплаты жителей освобожденных территорий Украины

    МЧС: выплаты на освобожденных территориях Украины получили более семи тысяч человек

    Анатолий Минкин

    Количество жителей освобожденных территорий Украины, получивших единовременную выплату, превысило семь тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    МЧС назвало число получивших выплаты жителей освобожденных территорий Украины

    В ведомстве отметили, что за месяц работы получили 7400 заявлений на получение выплат. К сегодняшнему дню более семи тысяч человек получили деньги.

    «В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому», — заявили в пресс-службе МЧС.

    Также там отметили, что с 28 апреля в республики Донбасса и районы Украины передали гуманитарную помощь общим весом более 500 тонн.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Российский лидер поручил правительству обеспечить выплату средств и доставить их до получателей.