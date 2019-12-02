МЧС направило дополнительную группу психологов в Забайкалье
Специалисты окажут содействие уже работающим на месте специалистам, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«В помощь забайкальским коллегам из Центра экстренной психологической помощи МЧС России прибыла дополнительная группа психологов», — уточнили в ведомстве.
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Психологи помогают родным погибших пройти процедуру опознания тел; сейчас опознаны уже семь жертв ДТП из 19. Работают они и с пострадавшими в аварии — помогают справиться с шоком.
В МЧС добавили, что всего задействованы 11 психологов. Они оказывают необходимую помощь всем нуждающимся.
Пассажирский автобус, ехавший из Сретенска в Читу, сорвался с моста в реку Куэнга 1 декабря. В его салоне находились 43 человека, 19 из них погибли. Понедельник, 2 декабря, в Забайкальском крае объявили днем траура.
Причины случившегося устанавливаются. Краевые власти намерены выплатить семьям жертв аварии по одному миллиону рублей.