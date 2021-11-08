МЧС напомнило об опасности выхода на тонкий лед

МЧС РФ предупредило россиян об опасности выхода на тонкий лед. Ведомство выпустило сообщение из-за первых случаев провалов под лед на водоемах в этом сезоне.

Спасатели посчитали нужным напомнить людям о том, что с наступлением первых заморозков на некоторых водоемах образовалась корка льда, но до наступления стабильной минусовой температуры он очень непрочен.

Под лед уже провалились два человека в Мурманской области, решив покататься на снегоходе. Их удалось спасти и передать врачам. Подобное случилось и в Тюменской области.

Также в МЧС добавили, что в ведомстве состоялись учения по спасению людей со льда и начали проводить выезды с проверками на водоемы. Особое внимание уделяется детям и рыбакам. Сотрудники ведомства отметили, что некоторые граждане выходят на лед даже после предупреждений во время профилактических рейдов.

В пресс-службе рассказали, что лед можно считать прочным, если он прозрачен, но обладает синим или зеленым оттенком. Проверять толщину ударом ноги опасно, этого делать нельзя. Потрескивание льда и появление на нем трещин должно стать немедленным сигналом к возвращению на берег. Уходить надо скользящими шагами, не отрывая ступней и расставив их на ширину плеч, чтобы снизить давление на лед в одной точке.