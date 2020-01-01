МЧС напомнило об опасности елок и украшений в доме

Спасатели МЧС напомнили правила обращения с новогодними украшениями. Елку нужно ставить подальше от каминов и газовых плит и не оставлять детей одних в комнате.

В МЧС напомнили, что только знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и украшениям позволят отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей, пишет РИА «Новости».

Следует отнестись внимательнее уже к процессу установки елки. Она должна находиться как можно дальше от источников открытого огня. Кроме того, взрослые должны убедиться в ее устойчивости, ведь неправильно установленная елка может травмировать ребенка. Спасатели подчеркнули, что искусственную ель следует собирать строго по инструкции.

В комнате, где находится елка, дети должны быть только со взрослыми, подчеркнули в МЧС.

Украшения тоже могут быть опасными. Чтобы минимизировать возможный вред, на елку стоит вешать легкие украшения, например банты, шишки или шарики из стеклопластика. А вот свечи и бенгальские огни на елку не следует помещать совсем: это может привести к пожару при контакте огня с «ватным» снегом и бумажными игрушками.

Что касается гирлянд, то в МЧС посоветовали покупать только сертифицированные товары.