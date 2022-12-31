Общество 31 декабря 2022, 17:24 МЧС Москвы рассказало, как правильно зажигать бенгальские огни ГУ МЧС по Москве: зажигать бенгальские огни можно только на открытом воздухе freepik

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Бенгальские огни, особенно цветные, лучше зажигать на открытом воздухе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«В состав цветных бенгальских свечей входят агрессивные окислители, и при использовании в закрытом помещении выделяются опасные вещества», — пояснили в столичном главке МЧС.

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Покупать бенгальские огни лучше в специализированных магазинах. У качественных изделий пиротехнический состав серый, черный или серебристый. Не стоит использовать свечу со сколами, неровностями и отваливающимся пиротехническим составом — есть вероятность, что у нее истек срок годности.

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Зажженную бенгальскую свечу нужно держать строго за металлическую часть, причем под небольшим углом, следя, чтобы искры не попали на руки, одежду или обувь. После того как свеча сгорела, ее лучше не бросать где попало, а утилизировать в емкости с водой.

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