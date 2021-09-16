МЧС и волонтеры спасли детеныша косатки в Магаданской области

В бухте Гертнера в Магаданской области на мели застрял детеныш косатки. Вернуться в море ей помогли местные спасатели.

Спасатели, обливая хищника водой, пытались растолкать его и перенести на глубину. О спасении косатки сообщили на сайте МЧС, а в Stories Instagram опубликовали видео.

Млекопитающему помогли спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области, пожарно-спасательного центра и мэрии, инспекторы ГИМС и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и волонтеры.

Они сначала развернули косатку к морю и несколько часов поливали ее водой. Затем, дождавшись прилива и подъема уровня воды, общими усилиями сдвинули хищника с отмели, после чего детеныш косатки смог самостоятельно уйти в море.

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