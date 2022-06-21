МЧС и Delivery Club обучат курьеров оказанию первой помощи

Московский учебный центр ФПС МЧС вместе с сервисом Delivery Club будет обучать курьеров правилам оказания первой медицинской помощи и основам поведения в сложных городских ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Программа состоит из онлайн-курса по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и очных занятий по оказанию первой медицинской помощи.

Курьеры во время обучения онлайн получат информацию, как правильно вести себя в непредвиденных ситуациях. Например, им объяснят, что делать, если произошел пожар, человек рядом потерял сознание или получил травму. Пройти онлайн-курс можно будет в любое удобное для работника время.

Мы надеемся, что новый курс даст курьерам еще больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях Delivery Club.

Опытным курьерам предложат прийти на обучение в Учебном центре ФПС МЧС. Преподаватели и инструкторы центра обучат правилам оказания первой помощи. Также специалисты расскажут, как диагностировать состояние пострадавшего и как ему помочь. В программу входят практические тренировки.