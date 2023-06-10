Общество 10 июня 2023, 09:38 МЧС доставит специальную технику в Херсонскую область для санобработки МЧС доставит мобильные комплексы специальной обработки на Херсовщину

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Спасатели привезут мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область для ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область направлены мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники», — уточнили в ведомстве.

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Туда же доставят и машины с санитарными средствами из спасательных центров МЧС.

Министерство добавило, что людям в подтопленных районах продолжают помогать. Местных жителей снимают с крыш оказавшихся в воде домов, эвакуируют домашних животных.

Также в Херсонскую область привезут мобильные комплексы информирования и оповещения МЧС России. С их помощью люди будут получать актуальные данные об оформлении выплат, процессе ликвидации ЧС.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по пункту временного размещения эвакуированных из-за подтопления жителей Херсонской области. Жертвой атаки стала одна женщина.