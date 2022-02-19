МЧС: беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов РФ

Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов РФ, в том числе Краснодарский край и Московская область, сообщил замглавы МЧС РФ. При этом министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что выплаты эвакуируемым из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут перечислять на счета в банках РФ.

«Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение», — сказала Елисеева.

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что беженцев будут тестировать на COVID-19 по прибытии. Процедуру проведут в местах проживания, а не на границе, заявила она. По ее словам, эпидситуация по коронавирусу в Донецкой и Луганской народных республиках не самая благоприятная. Тест-системы будут дополнительно направлены в Ростовскую область в течение двух дней.