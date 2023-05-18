Общество 18 мая 2023, 19:06 МЧС Белгородской области опровергло сообщения о прорыве ДРГ на территорию региона МЧС Белгородской области: информация о прорыве ДРГ на территорию региона является ложной Unsplash

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Информация о прорыве диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

В четверг, 18 мая, жителям Белгородской области начали присылать сообщения о прорыве украинских диверсантов на территорию региона. Информацию распространяли в Telegram-канале якобы от имени ведомства. В публикации неизвестные заявили о плане по перехвату и призывали сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных людях.

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«Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель — посеять панику среди населения», — уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призвало доверять только размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти информации.

По данным Telegram-канала Shot, состоящая из 20 человек ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область 18 мая. Российские пограничники открыли огонь по разведчикам. В результате этого диверсанты отступили. Более подробную информацию в публикации не привели.