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    20 июля 2020, 15:25

    МЧС Башкирии предупредило жителей о ливнях с грозами и шквалистым ветром

    Полина Петрова

    МЧС Башкирии предупредило жителей о ливнях и граде с грозами, а также шквалистым ветром в понедельник, 20 июля. Спасатели напомнили, что важно соблюдать правила безопасности в ненастную погоду.
    МЧС Башкирии предупредило жителей о ливнях с грозами и шквалистым ветром

    Уточняется, что при сильном ветре и граде нельзя укрываться под линиями электропередач. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам. Еще сотрудники ведомства посоветовали по возможности не выходить на улицу, пишет портал ToDay News Ufa.

    Ранее в Башкирии несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Уточнялось что в регион придет похолодание.