МЧС Башкирии предупредило жителей о ливнях с грозами и шквалистым ветром

МЧС Башкирии предупредило жителей о ливнях и граде с грозами, а также шквалистым ветром в понедельник, 20 июля. Спасатели напомнили, что важно соблюдать правила безопасности в ненастную погоду.

Уточняется, что при сильном ветре и граде нельзя укрываться под линиями электропередач. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам. Еще сотрудники ведомства посоветовали по возможности не выходить на улицу, пишет портал ToDay News Ufa.

Ранее в Башкирии несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Уточнялось что в регион придет похолодание.