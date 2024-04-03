Общество 03 апреля 2024, 17:07 МЧС: 12 мостов и 28 приусадебных участков затопило в Нижегородской области

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С наступлением паводка в Нижегородской области затопило десятки различных объектов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Всего жертвами наводнения стали 12 мостов и 28 приусадебных участков. Больше всего объектов оказалось подтоплено в Арзамасе. Также от паводка сильно пострадали жители Гагинского, Починковского и Семеновского округов.

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Местные власти уже обеспечили их продовольствием и медицинской помощью.

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