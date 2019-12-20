McDonald’s впервые открылся в отделении Сбербанка в Москве

Зона ресторана быстрого питания разместилась в дальнем углу зала. Чтобы попасть туда, клиентам нужно пройти мимо банкоматов и стоек с сотрудниками банка.

В отделении на «Новослободской» расположено «МакКафе» — оно состоит из одной кофемашины. Кроме того, на стене рядом с ней прикреплен специальный терминал, с помощью которого клиент может заказать еду. Оформить доставку можно не только адрес отделения, но и на любой другой. В самом Сбербанке еду не готовят, но рядом находится полноценный McDonald’s — судя по всему, привозить заказ в банк будут именно оттуда.

Информация о том, что McDonald’s и Сбербанк планируют открыть совместные точки обслуживания, появилась еще в начале этого лета. Таким образом банк надеется привлечь в свои отделения больше клиентов и нарушить сложившуюся в последние годы тенденцию их оттока.