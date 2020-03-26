McDonald’s в России закроет все залы на время карантина
McDonald’s закроет все залы с посадочными местами с 28 марта. Будет работать только доставка из ресторанов и заказы на вынос. Об этом сообщил портал New Inform.
Обслуживание будет осуществляться бесконтактно: сделать заказ можно будет через терминал безналичной оплаты, а забрать еду — в бесконтактной зоне выдачи.
Также известно, что в московском регионе остановится работа кафе, ресторанов, баров, ночных клубов и других развлекательных мест. Кинотеатры уже перестали принимать зрителей.