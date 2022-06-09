McDonald’s после ребрендинга выбрал новый логотип с картошкой и бургером

Сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая заменит ушедший с российского рынка McDonald’s, выбрала логотип. На нем будут изображены главные символы: картошка фри и бургер. Вместе они образуют букву М.

В пресс-службе компании отметили, что логотип будет расположен на зеленом фоне. Такой цвет выбрали в качестве символа качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители, написала газета «Известия».

Источник фото: t.me/izvestia

В четверг, 9 июня, стартует новая рекламная кампания сети, в которой будут использовать этот логотип. Правда, название для ресторанов, по словам представителей компании, еще не выбрано. В списке возможных — восемь вариантов, в том числе «Тот самый» и «Свободная касса».

Ранее стало известно, что из нового меню McDonald’s исчезнут некоторые разновидности «Биг тейсти» и «Макфлури», а вместо привычных газировок появится напитки из Черноголовки, сообщал РИА ФАН