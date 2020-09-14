McDonald’s появится во Владивостоке и Хабаровске до конца года

Представители корпорации сообщили, что первое кафе появится в столице Приморского края. Открытие заведений запланировано на декабрь текущего года. Благодаря этому в регионе создадут порядка 300 новых рабочих мест, пишет сайт «Политика сегодня».

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет компании воплотить все проекты в жизнь. В настоящий момент в 60 регионах России функционирует около 750 точек сети.