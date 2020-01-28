McDonald`s из Петербурга оштрафовали на 100 тысяч за шестирублевый соус

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу назначило ООО «СРП» (учредитель «Макдоналдс корпорейшн») крупный административный штраф. Фастфуд отдаст 110 тысяч рублей за шестирублевый соус.

Как рассказали в питерском УФАС, McDonald`s в своей рекламе пообещал любому посетителю продать комплексный обед за 155 рублей. В обещанный набор «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 штук» входил в том числе и соус.

Одному из посетителей предложили купить приправу за шесть рублей. Тем самым, считают в УФАС, фастфуд нарушил Закон о рекламе: если пообещали весь комплекс за определенную плату, значит, никаких денег сверху брать и не должны.

Источник фото: УФАС

Теперь ООО «СРП» за нарушение должно заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. И все из-за пачки соуса ценой шесть рублей. На сумму штрафа можно было приобрести больше 18 тысяч пачек такой подливки.