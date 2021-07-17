«Мажорики ездят». Автоэксперт объяснил высокую аварийность на Кутузовском

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием минимум пяти автомобилей. Незадолго до этого там тоже произошла авария. Но в этом нет ничего мистического — такое случается на дорогах повсеместно. Однако есть несколько вариантов, которые помогут обезопасить водителей на этом проспекте. Об «360» этом рассказал автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.

«На самом деле не только на Кутузовском, на всех проспектах и шоссе есть аварии. Просто о Кутузовском больше говорится и больше выделяется в СМИ. Если обратимся к карте, то на Кутузовском более прямая дорога — вылетная магистраль. Светофоры там тоже есть. Мажорики, может, постоянно ездят», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что обычно водители выезжают на разделительную полосу для объезда и не справляются с управлением. Малейший занос — и авто выносит на встречную полосу. Поэтому аварии с выездом на встречную полосу там и происходят.

«Для решения проблемы можно пофантазировать, но убрать выделенную полосу не получится, потому что там спецпроезд. Как-то огородить ее тоже нельзя, потому что в любой момент с нее можно съехать и заехать. Может, просто ужесточить правила для автовладельцев, которые выезжают на спецполосу, и ставить камеры распознающие», — предложил собеседник «360».

Он также предложил ставить инспекторов ГИБДД на этой полосе в нескольких точках, которые по камерам будут оперативно вычислять нарушителей.

«Здесь отбойники не получится поставить, потому что мы не можем убрать полосу. Отбойники очень хорошо работают на МКАД, на загородных трассах, когда водители теряют управление и влетают в отбойник. Но здесь, поскольку есть выделенная полоса, отбойник не поставить. Специальные выезды сделать здесь тоже считаю неправильным», — заключил Славнов.