Мазепин назвал заявления о финансировании Nexta попыткой притянуть Россию к событиям в Белоруссии

Заявления Романа Протасевича о «российском инвесторе» Telegram-канала Nеxta говорят о желании развивать историю о якобы причастности России к событиям в Белоруссии. Об этом заявил владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин.

По словам бизнесмена, авторы «политической мелодрамы» с Романом Протасевичем хотят показать план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб, но с другой стороны, в очередной раз показать и российский след, сообщило РИА «Новости».

«Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про „вагнеровцев“, и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», — добавил Мазепин.

Владелец «Уралхима» подчеркнул, что ни он сам, ни его компании никогда не финансировали этот Telegram-канал.

«Мне неприятно говорить про финансирование этого Telegram-канала, потому что это противоречит моим взглядам», — добавил он.

Ранее бывший главный редактор Telegram-канал Nexta Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Позже он признал свою вину в организации беспорядков в республике. В развернутом интервью белорусскому каналу он заявил, что Nexta сначала существовала на донаты подписчиков, а потом у канала появился инвестор из России.