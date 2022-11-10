Общество 10 ноября 2022, 14:26 Mazda Motor решила прекратить работу в России Корпорация Mazda Motor сообщила о прекращении работы в России РИА «Новости»

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Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекратит работать в России. Официальное заявление об этом опубликовала пресс-служба концерна.

После ухода из России компания передаст долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Соглашение стороны подписали 24 октября. Сумма сделки стала символической и составила один евро.

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По данным ТАСС, из-за ухода с российского рынка и передачи доли в бизнесе японская корпорация потеряет 12 миллиардов иен (82 миллиона долларов).

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Сделку могут закрыть до декабря, уточнил источник «Интерфакса». В группе «Соллерс» сообщили, что все необходимые разрешения от правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы уже получили, но сроки закрытия сделки называть не стали.

Mazda Motor с 2012 года выпускала во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На предприятии собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. Из-за антироссийских санкций цепочки поставок деталей и узлов, необходимых для производства, оказались разорваны.