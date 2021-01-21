Он уверен, что идеи Ленина до сих пор актуальны.

«Сегодня идеи и личность Владимира Ленина, как никогда, современны. Современное общество, современные люди просто требуют социальной справедливости и иного устройства. Единственное новое устройство — это социализм», — заявил он.

По мнению Сурайкина, даже страны Европы попали под влияние мыслей Ленина. Например, в Швеции фактически идут по модели, которую придумал Ленин. Председатель партии обратил внимание на зарождающиеся мощнейшие социалистические течения. Поэтому сегодня имя, идеи и наследие Ленина как никогда актуальны, сказал Сурайкин. Их поддержит «подавляющее большинство настоящих простых людей труда» в России и по всему миру.

Мавзолей должен оставаться нетронутым, быть символом социализма и будущей счастливой жизни для каждого простого человека.

Нахождение мавзолея на главной площади страны не противоречит принципам христианства, добавил собеседник агентства. Ленин захоронен ниже уровня земли, и тем более существуют традиции показывать святые мощи. А для коммунистов вождь был человеком, создавшим первое в мире государство рабочих и крестьян с бесплатным образованием, медициной и жильем.