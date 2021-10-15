Матвиенко заявила об отсутствии планов вводить общефедеральный локдаун

В России наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом. Накануне ежесуточный прирост поставил рекорд. Однако оснований для введения локдауна по всей стране сейчас нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что эпидемическая ситуация сейчас усложнилась, но российскому бизнесу и простым жителям можно не переживать из-за возвращения режима самоизоляции, который вводили весной прошлого года, сообщил RT.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала Матвиенко.

Накануне оперштаб сообщил о том, что за сутки в России выявили 31 299 случаев коронавируса в 85 регионах. В лидерах по приросту — Москва. Из-за всплеска заболеваемости в городе ввели бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Его можно сделать в 10 МФЦ и 10 общественных пространствах. Также проект с экспресс-тестами запустили в 10 школах.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что сейчас возраст детей, которые поражаются коронавирусом, уменьшается, поэтому, с его точки зрения, решение ввести такое тестирование среди школьников было правильным.