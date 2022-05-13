Матвиенко заявила о растущем в мире запросе на женское лидерство

Запрос на женское лидерство все больше растет в условиях, когда мировая политика и экономика становятся все более непримиримыми и бескомпромиссными. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, в новых реалиях запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях становится все более актуальным из года в год, написало РИА «Новости».

«Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание. Все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения», — сказала она, выступая в рамках «Диалога женщин стран Центральной Азии и РФ».

Матвиенко выразила мнение, что нынешней системе нужна серьезная перезагрузка.

Ранее спикер Совета Федерации уже указывала на то, что роль женщин во всех областях жизни общества динамично растет. По ее мнению, это глобальная тенденция, простирающаяся в будущее.

«Мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его все более значимая движущая сила», — подчеркнула она.