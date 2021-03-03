Матвиенко заявила о необходимости отдельного уголовного наказания за треш-стримы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет треш-стримов должен быть закреплен законодательно. По ее мнению, для этого должна быть отдельная статья в Уголовном кодексе.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью в УК о запрете треш-стримов. Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьезная, она обрела системный характер», — заявила Матвиенко в среду на заседании палаты, сообщил ТАСС.

Сенаторы в ближайшее время предоставят новый состав Уголовного кодекса России за втягивание в рискованные треш-стримы. Для нарушителей предусмотрят не только штрафы, но и реальные сроки.

Следствие в Смоленской области возбудило дело после смерти, произошедшей в прямом эфире треш-стримера. Следователи занимаются поиском человека, который проводил эти трансляции, и устанавливают детали преступления.

На данный момент активно ведется полемика по поводу блокировки треш-стримов на законодательном уровне. Обсуждение этой идеи началось в Совете Федерации после трансляции стримера Reeflay в декабре прошлого года, когда выяснилось, что девушка, находившаяся в объективе камеры, умерла.