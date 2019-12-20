Матвиенко заявила, что закон о домашнем насилии не нужен

По мнению Матвиенко, раз законы есть и они работают, нет надобности вносить изменения в УК и АК. При этом, по словам спикера, законопроект, подготовленный рабочей группой при Совете Федерации, направлен на профилактику семейно-бытового насилия, и он все же необходим.

Президент России Владимир Путин между тем в ходе большой пресс-конференции высказал свое отношение к закону о домашнем насилии. Глава государства отметил, что он лично против подобных ситуаций в семье. Впрочем, президент отметил, что не уверен, нужно ли это регулировать на законодательном уровне.

«Это признак очень низкой культуры, когда более сильная особь качает права с помощью кулаков», — добавил российский лидер.

Президент отметил, что закон нужно спокойно обсудить всем обществом. Только после этого можно будет принять окончательное решение.