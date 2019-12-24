Матвиенко выступила против законодательного запрета на гаджеты в школах

Матвиенко обратила внимание на соцопросы. Согласно их результатам, более 70% родителей и педагогов посчитали нужным ввести ограничение на использование гаджетов во время уроков.

«Но мы не пошли по пути запрета и не планировали это делать», — пояснила спикер.

По ее словам, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и Академия образования направили рекомендации в регионы. Там их приняли хорошо. Некоторые регионы решили полностью запретить телефоны на занятиях. Другие просят школьников оставлять телефоны при входе в здание и забирать их после уроков. Матвиенко назвала эффект от подобных мер позитивным. Преподаватели заметили рост внимания у учеников. Теперь они больше времени уделяют учебе в школе.

«На мой взгляд, никаких изменений в законодательство не требуется, в конце учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если будет необходимость», — резюмировала Матвиенко.

Ранее стало известно, что более 10,6 тысячи российских школ запретили ученикам использовать мобильные телефоны.