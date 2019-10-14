Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в Россию

Практику наказания преступников смертной казнью не нужно возобновлять в России. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сотни человек пришли проститься с Лизой Киселевой в Саратове Подробнее

«Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Вопрос о возвращении высшей меры наказания возник после громкого убийства девочки в Саратове.

Лизе Киселевой было всего девять лет. Утром 9 октября она пошла в школу и пропала. Ребенка искали по всему городу и нашли мертвым через день в одном из гаражей. Следователям удалось задержать мужчину, который признал свою вину. Его арестовали 12 октября, оказалось, что у него уже была судимость за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

После случившегося жители Саратова устроили митинг, требуя выдать убийцу девочки. Кроме того, в Сети появилась петиция о смертной казни мужчины. Также соответствующий опрос провели в соцсетях Государственной думы, который показал, что 80% отвечавших поддержали возобновление смертной казни.