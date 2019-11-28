Матвиенко высказалась за идею сделать 31 декабря выходным

Но также председатель Совфеда отметила, что общее количество нерабочих дней в стране должно остаться неизменным.

«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным», — пояснила она.

Матвиенко заявила, что избыток выходных негативно сказывается на экономике государства, рассказала «Газета.ru».