Матвиенко высказалась за идею сделать 31 декабря выходным
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что поддержит депутатов Госдумы, если они решат сделать 31 декабря выходным, сообщило РИА «Новости».
Но также председатель Совфеда отметила, что общее количество нерабочих дней в стране должно остаться неизменным.
«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным», — пояснила она.
Матвиенко заявила, что избыток выходных негативно сказывается на экономике государства, рассказала «Газета.ru».