facebook_pixel
    03 июля 2020, 16:46

    Матвиенко высказалась о ливийском кризисе

    Артур Блянихов

    Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко встретилась в Москве с главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Спикер Совфеда отметила, что Россия с сопереживанием следит за событиями в Ливии и всячески содействует тому, чтобы страна преодолела сложный этап в своем развитии и вновь стала процветающим государством.

    «Мы также, как и вы, твердо уверены, что ситуацию надо решать только мирным путем, через переговоры всех заинтересованных сторон. Считаем, что нет альтернативы политическому решению ливийского кризиса», — цитирует Матвиенко «Политика сегодня».