Матвиенко высказалась о ливийском кризисе

Спикер Совфеда отметила, что Россия с сопереживанием следит за событиями в Ливии и всячески содействует тому, чтобы страна преодолела сложный этап в своем развитии и вновь стала процветающим государством.

«Мы также, как и вы, твердо уверены, что ситуацию надо решать только мирным путем, через переговоры всех заинтересованных сторон. Считаем, что нет альтернативы политическому решению ливийского кризиса», — цитирует Матвиенко «Политика сегодня».