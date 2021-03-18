Матвиенко: воссоединение с РФ спасло крымчан от большой беды

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заметила, что жителей Севастополя и Крыма от кровопролития и расправы со стороны Украины спасло воссоединение с Россией. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Нельзя забывать и о том, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией спасло его жителей от большой беды. Если называть вещи своими именами, от угрозы масштабного кровопролития, гуманитарной катастрофы», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, и Киев, и правые радикалы, задававшие тон в украинской политике, готовились сурово „наказать“ крымчан. Она напомнила о трагедии в Одессе, убийствах на Майдане и обстреле мирного населения донбасских республик. Матвиенко выразила уверенность, что жителей полуострова ждал бы тот же сценарий.

«Все это украинские реальности. Нет никаких причин полагать, что в Крыму дело обстояло бы иначе», — добавила глава верхней палаты парламента.