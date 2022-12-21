Общество 21 декабря 2022, 14:22 Матвиенко сочла масштабные новогодние гуляния неуместными Председатель Совфеда Матвиенко: на этот Новый год не место салютам и фейерверкам РИА «Новости»

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Масштабные новогодние гуляния с салютами и фейерверками являются неуместными в России в нынешнее время. Об этом на пресс-конференции по итогам прошедшей осенней парламентской сессии сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, написал ТАСС.

«Все субъекты России уже приняли решение, ничего не нужно диктовать и отменять. Но пышные празднества с фейерверками и салютами сейчас не место и не время устраивать», — отметила Матвиенко.

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Сенатор подчеркнула, что отказываться от других новогодних традиций не стоит, особенно если речь идет о детях.

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«Ну как же без оливье, середки под шубой и новогоднего кино? Без всего этого как бы и не Новый год. Праздники у детей, утренники и елки тоже должны быть обязательно. Они должны видеть Деда Мороза и Снегурочку, верить в чудо», — добавила Матвиенко.

Ранее сотрудник ВЦИОМ провели опрос среди россиян о необходимости праздничного оформления улиц к новогодним праздникам. Примерно 70% респондентов ответили, что улицы стоит украсить, однако тратить деньги на закупки новых иллюминаций не стоит.