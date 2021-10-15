Матвиенко рассказала о женщинах на госслужбе в РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе третьего Евразийского женского форума поговорила с RT о женщинах в госорганах РФ. Она рассказала, что более 70% работников органов — женщины, но их пока мало на руководящих постах.

Матвиенко также добавила, что женщин должно быть больше в Госдуме, чем есть сейчас.

«По предварительным данным, это порядка 17% женщин депутаты Государственной думы. Это неправильно, это некорректно. 54% женщин среди нашего населения. Но дело не в количестве. Дело в качестве», — сказала спикер.

По ее мнению, в России есть много достойных женщин, которые могли бы работать в Госдуме, представляя, в частности, женскую повестку.