Матвиенко рассказала о женщинах на госслужбе в РФ
Валентина Матвиенко: в российских госорганах работают много женщин, но на руководящих постах их недостаточно
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе третьего Евразийского женского форума поговорила с RT о женщинах в госорганах РФ. Она рассказала, что более 70% работников органов — женщины, но их пока мало на руководящих постах.
Матвиенко также добавила, что женщин должно быть больше в Госдуме, чем есть сейчас.
«По предварительным данным, это порядка 17% женщин депутаты Государственной думы. Это неправильно, это некорректно. 54% женщин среди нашего населения. Но дело не в количестве. Дело в качестве», — сказала спикер.
По ее мнению, в России есть много достойных женщин, которые могли бы работать в Госдуме, представляя, в частности, женскую повестку.