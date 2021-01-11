Матвиенко рассказала о своем отношении к Александру Невскому

«Его жизнь и деяния — предмет изучения в ведущих гуманитарных центрах города — Санкт-Петербургском государственном университете, академическом Институте истории материальной культуры, Пушкинском Доме», — напомнила Матвиенко.

Она заметила, что Невский постоянно присутствует в духовной жизни Санкт-Петербурга, небесным покровителем которого он является. Именно поэтому, по мнению парламентария, Северная столица заслуженно стала центром юбилейных торжеств.

«В оценке его деяний присутствует редкое единодушие всех, кто любит Россию. Такое отношение присутствует в самых разных сферах и на всех уровнях нашей жизни — его почитают живущие в глубинке сельчане и обитатели мегаполисов, широкая общественность и государственная власть», — добавила собеседница издания.