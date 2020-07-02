Матвиенко призвала разобраться, почему некоторые россияне не поддержали поправки к Конституции

Против поправок к Конституции РФ выступили 21,27% россиян. В Совфеде считают, что нужно установить причины, по которым жители страны не поддержали изменения в ее основной закон.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила всех граждан РФ, принявших участие в голосовании, в эфире телеканала «Россия 24». Парламентарий отметила, что так люди обозначили свою гражданскую позицию. И те, кто был за поправки, и те, кто высказался против.

«Тех, кто против, надо услышать. Надо понять причины, надо сделать выводы», — подчеркнула Матвиенко.

Она заметила, что легитимность предложенных изменений обеспечило выступившее за изменения в основной закон страны большинство. Таких среди россиян оказалось 77,92%.

Матвиенко положительно оценила данные по явке на голосовании. По ее словам, на этот показатель положительно повлиял тот факт, что голосовать можно было в течение нескольких дней.

«В первую очередь, были созданы условия, чтобы гражданам было удобно голосовать и чтобы это голосование было абсолютно безопасным», — сказала спикер Совфеда.