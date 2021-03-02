Матвиенко призвала приструнить иностранные IT-компании, которые нарушают российские законы

В России необходимо разработать комплекс мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов соблюдать наши законы. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство», — приводит агентство слова Матвиенко.

Председатель верхней палаты отметила, что нужно разработать такие меры, которые заставят иностранные компании, «зарабатывающие на России огромные деньги и не платящие у нас налоги», выполнять требования Роскомнадзора.

1 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского закона. По данным ведомства, с 2017 года социальная сеть не удалила 2862 материала с запрещенной в нашей стране информацией. Теперь в отношении компании составят протоколы об административном правонарушении и передадут их в суд.