Матвиенко предложила сочетать удаленную работу со стационарной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить сотрудникам сочетать стационарную работу с удаленной. Речь идет в том числе и о госслужащих. Для этого придется изменить Трудовой кодекс страны — сейчас он этого не позволяет.

Такое предложение она опубликовала в своем блоге на сайте Совета Федерации. Она отметила, что из-за коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленку. Однако этот формат работы уже не новый — его закрепили в Трудовом кодексе страны еще в 2013 году.

Но наше законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную. Считаю, это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе Валентина Матвиенко.

Матвиенко подчеркнула, что эффективность сотрудника нужно определять исходя из результата его деятельности, а не количеством часов, которые он провел на рабочем месте. Она напомнила, что с учетом дороги от дома до офиса, оно составляет совсем не восемь часов в день.

В связи с этим нужно пересмотреть различные положения, которые касаются отношений работодателя и сотрудника — в том числе оформление больничных, порядок специальной оценки рабочих мест и учет рабочего времени.

Многих россиян перевели на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом в стране. По последней информации, количество зараженных увеличилось до 11 972, 94 пациента скончались. Еще 795 человек справились с инфекцией.