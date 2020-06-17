Матвиенко предложила распространить реновацию на всю Россию

Такое предложение она озвучила на пленарном заседании по итогам выступления министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в рамках правительственного часа.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что для распространения программы на всю страну нужно выработать правила и принять законы, которые позволят сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Она подчеркнула, что без их вложений на реализацию программы не хватит никаких государственных средств.

По сути, у нас на подходе за аварийным жильем пятиэтажки. <…> Нужен закон, который создал бы в том числе экономические механизмы для ускоренной реновации ветхого жилья Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда поручила подготовить обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны для решения этого вопроса.

20 мая рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции предложила распространить программу реновации на все субъекты страны. Обращение с этой идее она направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Ранее Валентина Матвиенко дала сенаторам поручение по разработке законопроекта, который позволил бы проводить реновацию многоквартирных домов на всей территории страны, если более 2/3 собственников квартир согласны. Вице-спикер палаты Николай Журавлев пояснил, что сейчас это возможно лишь при согласии всех собственников, что значительно усложняет процесс. Он отметил, что многих собственников не удается найти по объективным причинам, из-за чего процедура жилищного строительства задерживается или совсем останавливается.