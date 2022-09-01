Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории | 360°

Общество 01 сентября 2022, 03:45 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории Спикер Совфеда Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России Pxhere.com

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Конкурс по созданию правдивого учебника истории предложила провести председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, это помогло бы ликвидировать существующие в учебной литературе упущения.

Как заметила Матвиенко, в учебниках практически не сказано о том, что против СССР воевали не только гитлеровская Германия, но также армии и дивизии Италии, Словакии, Румынии, Хорватии, Финляндии. Упускают информацию и про национальные формирования СС, в числе которых латышский и эстонский добровольческие легионы.

«Считаю, что изменению ситуации способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий», — привели «Известия» слова председателя Совфеда.

Матвиенко также отметила важность того, чтобы «конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности».

«Итоги (конкурса — прим. ред.) должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти», — отметила она.

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