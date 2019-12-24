Матвиенко предложила отменить НДФЛ для бедных россиян

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан России с маленькой зарплатой. Она также призвала ослабить налоговое бремя в сфере малого и среднего бизнеса.

«Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату», — приводит «Интерфакс» слова Матвиенко.

Глава Совфеда предложила критерий оценки бедности, который позволит освободить людей от уплаты НДФЛ. По ее мнению, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить НДФЛ.

Матвиенко также добавила, что рост малых и средних предприятий в России тормозит необходимость небогатых бизнесменов платить налоги. Она предложила полностью освободить микропредприятия от налогового бремени. Такое решение улучшит ситуацию с малым бизнесом и позволит государству сэкономить на дорогом администрировании сборов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру и министру финансов России Антону Силуанову письмо с призывом освободить от НДФЛ сельских врачей. По мнению парламентария, российские медики не ощущают мер поддержки, так как субсидии и льготы им сложно получить из-за бюрократии.