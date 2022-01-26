Матвиенко предложила обсудить кастрацию педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность применения такой меры наказания в отношении осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, как химическая кастрация. Об этом написало РИА «Новости».

Матвиенко отметила, что химическую кастрацию педофилов применяют в других странах.

«Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств», — сказала она.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что педофилов нужно и кастрировать, и сажать.

Сенатор Эдуард Россель, в свою очередь, заявил, что педофилов нужно расстреливать.

«Они будут пожизненно сидеть, а мы их будем кормить за счет бюджета. Их надо стрелять», — привело слова Росселя ИА Regnum.

Но Матвиенко заявила, что против смертной казни.

Сегодня в Совфеде одобрили закон об ужесточении наказания для педофилов, который ранее приняли в Госдуме, писала «Газета.ru». Поправки предполагают в том числе пожизненное заключение для насильников-рецидивистов.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец также предлагала законотворцам предусмотреть пожизненное лишение свободы и для впервые осужденных за педофилию, передавал RT.