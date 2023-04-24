Общество 24 апреля 2023, 15:03 Матвиенко предложила использовать изобретения из недружественных стран в отдельных случаях Матвиенко предложила использовать иностранные изобретения без согласия правообладателей РИА «Новости»

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В России следует допустить использование изобретений без согласия иностранных правообладателей из недружественных стран в отдельных случаях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пояснила, что имеет в виду моменты, когда речь идет о безопасности государства и здоровье населения, сообщил ТАСС.

Матвиенко напомнила, что на возможность применения такого инструмента уже указывали в прошлых решениях Совфеда.

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«Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей», — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента обратила внимание, что не российские власти принимали жесткие экономические решения и санкции, которые нарушают правила ВТО и нормы международной торговли.

Помимо этого, Матвиенко отметила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в России зарубежных фильмов и поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение. Такой сценарий также допустим в отдельных случаях, добавила она.

«Здесь необходимо применять точечный, индивидуальный подход, исходя из потребностей нашей экономики и наших граждан», — выразила уверенность спикер Совфеда.