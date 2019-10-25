Матвиенко попросила отремонтировать больницу в Тынде

Матвиенко обратилась к главе Правительства с просьбой направить 170 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт медицинского учреждения, к которому прикреплены жители Тынды и окрестностей. Медведев дал положительный ответ.

«Учитывая особую социальную значимость объекта, а также юбилей БАМа, прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность выделения в 2020 году (возможно, из резервного фонда Правительства Российской Федерации) 170,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта указанной больницы», — написала Матвиенко.

Ранее в июле бригадир стройки Байкало-Амурской магистрали, Герой Социалистического Труда Иван Варшавский выступил в Совете Федерации, рассказав о проблемах местного здравоохранения. По его словам, в Тындинской больнице не достает специалистов и средств на ремонт и увеличение количества мест.

После этого Матвиенко поручила сенаторам от Амурской области заняться этой проблемой.

Губернатор области также обратился в Совет Федерации, чтобы ускорить работу над решением вопроса.