Матвиенко пообщалась с выпускницами проекта «Женщина-лидер»

По мнению спикера Совфеда, в будущем инициативы выпускниц проекта окажут положительное влияние на многие области жизни россиян. Отмечается, что по этой программе за прошлый год обучение прошли 137 человек. По данным издания, проект реализован совместными усилиями платформы «Россия — страна возможностей» и Совета Евразийского женского форума.